Шестьдесят автобусов «Мострансавто» украсили баннерами «Лето в Подмосковье»

Шестьдесят автобусов большого класса украсили баннерами «Лето в Подмосковье». Некоторые из них уже курсируют по маршрутам «Мострансавто». Об этом сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Транспортные средства с тематической символикой курсируют по городским, пригородным и междугородным маршрутам, в том числе рядом с туристическими местами.

На автобусах разместили QR-код, ведущий на страницу туристического портала «Путеводитель по Подмосковью». Там можно найти маршруты по интересным местам региона, а также узнать программу летних мероприятий.

«Мы всегда с удовольствием поддерживаем инициативы регионального правительства, направленные на повышение доступности и популяризацию туризма для гостей и жителей Подмосковья», — рассказали в «Мострансавто».

Фото: [ Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в летний спортивный сезон в Московской области пройдет более двух тысяч мероприятий.