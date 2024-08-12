Шестьдесят четыре ребенка из Курской области приехали в Егорьевск

Шестьдесят четыре ребенка из Курской области приехали минувшей ночью в Егорьевск. Детей разместили в семейном центре «Преображение». Самому младшему из них три месяца, самому старшему — семь лет.

Детей встретили заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко, замглавы администрации городского округа Наталья Леликова, представители центра, медики, спасатели, полицейские.

В центре детей осмотрели медицинские специалисты. После этого их искупали, накормили и уложили спать.

Еще пять автобусов прибыли в лагерь «Мечта» в Подольске и в пансионат «Сосновый бор» в Ступино — в общей сложности 196 женщин с детьми. Для всех было организовано горячее питание, медицинское обслуживание и поддержка психологов.