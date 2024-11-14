Шестеро иностранных граждан в Рязани выразили желание заключить контракт на прохождение военной службы

В рамках очередного рейда, проведенного сотрудниками военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками военкомата и сотрудниками правоохранительных органов, было проверено около 20 иностранных и натурализованных граждан. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что из них четыре человека доставлены в военкоматы для постановки на учет.

Добавляется, что еще шестеро иностранных граждан выразили желание заключить контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ. В ходе рейда также проверялись различные объекты, в том числе оптовая база и стройплощадки города.

По данным издания, с начала текущего года благодаря совместной работе военных следователей и военкоматов на воинский учет поставлено свыше 700 натурализованных граждан, 500 иностранных граждан заключили контракты на службу в российских войсках.

Ранее сообщалось, что МВД России запросило информацию у военкоматов о гражданах, не вставших на учет.