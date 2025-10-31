В Орловской области произошла крупная авария, в результате которой погибли шесть человек. Об этом 31 октября проинформировала пресс-служба регионального управления МВД.

В Свердловском районе, на трассе Орел — Тамбов, произошла трагедия. Среди погибших есть несовершеннолетний.

«Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, перевозящим щебень, с последующим столкновением грузовика с легковушкой», – говорится в сообщении полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты оперативных служб региона. Они выясняют все обстоятельства и причины инцидента.