Шестеро погибших: Трагедия произошла на трассе Орел — Тамбов в Свердловском районе
Массовое ДТП на трассе Орел — Тамбов унесло жизни шести человек
Фото: [Медиасток.рф]
В Орловской области произошла крупная авария, в результате которой погибли шесть человек. Об этом 31 октября проинформировала пресс-служба регионального управления МВД.
В Свердловском районе, на трассе Орел — Тамбов, произошла трагедия. Среди погибших есть несовершеннолетний.
«Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, перевозящим щебень, с последующим столкновением грузовика с легковушкой», – говорится в сообщении полиции.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты оперативных служб региона. Они выясняют все обстоятельства и причины инцидента.