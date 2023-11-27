Шестерых щенков и их маму спасли пожарные из Долгопрудного

Добро не имеет границ. Это еще раз доказали сотрудники пожарной службы из Долгопрудного. Специалисты не только потушили разбушевавшееся в заброшенном доме Лобни пламя, но и вынесли из него собаку и ее шестерых новорожденных щенков.

«Наши спасатели тушили пожар в заброшенном здании в Лобне. Услышали писк, как будто кто-то звал на помощь. И ребята нашли целое собачье семейство – маму и ее шестерых новорожденных щенков! Вынесли их из огня», - рассказал начальник Долгопрудненского пожарно-спасательного гарнизона Юрий Игнатьев.

Пожарные назвали спасенную многодетную маму Жужой. Сначала напуганная и настороженная собака, поняв, что ей ничего не грозит, подружилась со своими спасителями. И теперь живет в пожарной части. Ей обустроили комфортабельную будку, даже оббили войлоком изнутри.

«Вся эта семья находится на полном довольствии части. То есть, кормят их все, приносят еду из дома», - отметил Юрий Игнатьев.

Пока щенки еще малы, но как только они подрастут, пожарные намерены подыскать им хозяев и пристроить в добрые руки.