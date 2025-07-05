В базу данных «Миротворец» была добавлена информация о Светлане Ходченковой, которая является коллегой Владимира Зеленского по съёмочной площадке. Актрису обвинили в том, что она якобы сознательно пересекла границу Украины и незаконно посетила Крым.

Также Ходченковой вменяют в вину якобы незаконную предпринимательскую деятельность на территории российского полуострова и «участие в попытках захвата республики».

Важно подчеркнуть, что Светлана Ходченкова и Владимир Зеленский, который в прошлом был актёром, часто работали вместе в кино. Их совместная фильмография насчитывает шесть фильмов.

Удивительно, что очередь до неё дошла только сейчас: фильм «Домик на Юге» был снят ещё в 2015 году. Пользователи социальных сетей выражают недоумение по поводу включения Ходченковой в список «Миротворца», отмечая, что это выглядит как попытка польстить Зеленскому.

Ранее стало известно, что главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова внесли в базу «Миротворца».