Шестилетнее отлучение за сеанс: как церковь наказывает тех, кто пытается вызвать души мертвых

Представитель Русской Православной Церкви выступил с разъяснением позиции вероучения относительно практик, связанных с попытками установить контакт с умершими. Протоиерей Дмитрий Моисеев в своем комментарии указал на серьезные духовные риски, которые, согласно православному канону, несут подобные действия. Об этом пишет Новосвят .

Священнослужитель подчеркнул, что сознательное стремление «призвать» душу человека из потустороннего мира расценивается церковью как тяжкий грех. Богословское обоснование этого заключается в том, что посмертная участь души находится исключительно в ведении Божьей воли. Попытка произвольно вернуть ее на землю или вступить с ней в общение рассматривается как прямое противостояние божественному установлению о порядке существования после физической смерти.

За подобные деяния церковными правилами предусмотрена строгая мера прещения — епитимия. В наиболее серьезных случаях она может выражаться в отлучении человека от участия в церковных таинствах на срок до шести лет. Это время дается для осознания содеянного и принесения покаяния.

Протоиерей также объяснил, что, с точки зрения православного вероучения, на призыв человека, пытающегося вызвать дух умершего, откликается отнюдь не душа усопшего. Считается, что таким образом проявляют себя бесовские силы, стремящиеся увлечь человека на путь духовной погибели.

