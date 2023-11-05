Шестилетний мальчик сиганул из окна в подмосковном Щелково, испугавшись пожара

Как передает SHOT, малыш самостоятельно решил разогреть для себя еду и внезапно поджег упаковку кошачьего корма. Перепугавшись, что, фактически, подпалил дом, ребенок решил спастись, выпрыгнув из окна второго этажа.

«Он самостоятельно включил плиту и начал разогревать еду. Когда детсадовец увидел, что пакетик с кормом для их кота оплавился, напугался, побежал к окну и выпрыгнул со второго этажа», - приводится в публикации.

Лежавшего под окном без сознания ребенка нашли прохожие и вызвали скорую. В клинике у малыша были диагностированы сотрясение и ушиб головного мозга. Его госпитализировали с сотрясением и ушибом головного мозга.

В настоящее время мальчик находится под наблюдением врачей. Полиция может инициировать проверку по факту произошедшего.