Шестнадцать исков, ноль коктейлей: как один отец остановил жизнь спортивной школы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге разгорается масштабный конфликт между многодетным отцом и спортивной школой, в которой занимается его сын. Как сообщает местное издание E1.RU, россиянин, воспитывающий шестерых детей, инициировал серию жалоб, которые привели к радикальным изменениям в жизни учреждения. Ответом администрации стал фактический запрет на многие привычные для родителей и учеников вещи.

Поводом для начала конфликта, как утверждается, стало сообщение тренера в общем чате мессенджера о том, что ребенок забыл плавки в спортивном лагере. Отец увидел в этом признаки травли и добился полного запрета на общение родителей с тренерским составом через любые цифровые сервисы. Его судебные иски также привели к удалению из школы автоматов с кислородными коктейлями и снеками, а летний выезд в лагерь был отменен — якобы из-за опасений новых жалоб.

Конфликт перерос в судебную войну: против СМИ, адвокатов и других родителей

По информации издания, активность мужчины вышла далеко за рамки спора об учебном процессе. За время конфликта он подал не менее 16 судебных исков. В круг ответчиков попали не только сама спортивная школа и курирующие ведомства, но и защищавший ее адвокат, а также средства массовой информации, освещавшие эту историю.

Такая ситуация спровоцировала ответную реакцию. Родители других воспитанников школы начали собирать петиции, пытаясь оградить себя и детей от постоянных судебных разбирательств. Однако и это не останавливает многодетного отца — он не исключает подачи исков и против них.