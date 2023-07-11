Шестнадцать тысяч пенсионеров из сел Подмосковья доставили на диспансеризацию с января

Свыше шестнадцати тысяч пожилых граждан доставили из сел Подмосковья в медучреждения на диспансеризацию. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона.

«Это очень удобно, ведь пенсионера забирают из родного населенного пункта и привозят обратно», - отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

Отмечается, что для инвалидов-колясочников предоставляются транспортные средства с подъемным устройством. В рамках поездки пенсионеров консультируют по вопросам социальной направленности.

Бесплатная транспортировка организована в рамках нацпроекта «Демография». Для того, чтобы пенсионер мог бесплатно доехать до больницы, ему должно быть от шестидесяти пяти лет. Также он должен проживать в сельской местности. Для получения услуги нужно обратиться в поликлинику или в Комплексный центр соцобслуживания и реабилитации по месту жительства.