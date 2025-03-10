CBS: 16-летнюю американку расчленили и выбросили на помойку в Санкт-Петербурге

В феврале в американском городе Сент-Питерсберг произошло ужасное преступление. Шестнадцатилетнюю девушку убили, а затем расчленили ее тело и выбросили на городскую свалку. Об этом передает телеканал CBS.

Известно, что Миранда Корсетт, так звали погибшую, проживала с бабушкой и часто уходила из дома. Однако, когда она не вернулась в очередной раз, родственники обратились в правоохранительные органы.

24 февраля Корсетт была признана пропавшей без вести. В то время она уже была матерью — у нее был 11-месячный малыш.

Впоследствии правоохранительные органы выяснили, что Корсетт стала жертвой 35-летнего Стивена Гресса и его спутницы Мишель. В это время в их доме пропали ценные вещи, и на почве подозрений в краже между ними произошла ссора, которая привела к трагическим последствиям.

После убийства тело Корсетт было вывезено в город Ларго, где его преступная парочка расчленила и выкинула в ближайший мусорный бак.

Как уточняет телеканал, преступники были схвачены полицией. Им уже выдвинуты официальные обвинения.

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