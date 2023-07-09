Шевченко заявил о семи пострадавших в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Как пишет RT , за эту неделю из-за обстрелов семеро человек оказались пострадавшими, а один погиб.

В Ясиноватой, одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), число пострадавших от обстрелов украинских военных увеличилось до 7. Об этом заявил Дмитрий Шевченко, являясь главой администрации города.

Он отметил, что в результате обстрела было обнаружено еще двое, получивших ранения. Женщина, родившаяся в 1979 году, и мужчина, родившийся в 1991 году. По словам мэра, их ранения считаются легкими.

Ранее стало известно, что ВФУ выпустили не менее шести снарядов калибром 152 мм. Ситуация остается напряженной, и такие обстрелы наносят вред мирному населению, а также всей инфраструктуре города.