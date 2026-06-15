Шезлонги не выставили, галька жжет ноги, море штормит: туристка показала пустующие пляжи Адлера

В понедельник, 15 июня, на пляжах Адлера мало туристов. Об этом порталу 93.RU рассказала одна из отдыхающих. По ее словам, на пляже «Парус» шезлонги стоят 500 рублей на день до 20:00, люди берут их сами, после чего к ним подходит мужчина с блокнотом. На вопрос о температуре воды туристы шутят: «Мокрая» — и признаются, что вода еще прохладная, но через пару минут привыкаешь.

На пляже «Апельсин», расположенном чуть дальше, людей еще меньше, несмотря на близость гостиницы «Адлер». Здесь шезлонги дешевле — 400 рублей, но их пока не выставили. Пляж покрыт мелкой галькой с небольшими песчаными участками, но она раскалена так сильно, что многие бегут к воде, чтобы не обжечь стопы. Море штормит, устоять на ногах сложно.

Шезлонги расставлены на соседнем пляже «Огонек-3», но до него нужно перейти речку Хероту, впадающую в море. Вода в реке по колено взрослому мужчине, поэтому решаются не все.