Шифр в эфире: «Радио Судного дня» прервало молчание загадочным сигналом «Пелевизатор»

Одна из самых таинственных радиостанций мира, известная в узких кругах как «Жужжалка» (The Buzzer), вновь привлекла внимание исследователей и радиолюбителей. В ночь на воскресенье, 19 апреля, в ее эфире прозвучало редкое голосовое сообщение, нарушившее привычный монотонный гул, пишет РИА Новости.

Детали ночного эфира

По данным специализированных мониторинговых сервисов, в том числе канала «УВБ-76 логи», голосовая трансляция была зафиксирована ровно в 00:09 по московскому времени. Диктор произнес кодовое слово «Пелевизатор», за которым последовал набор цифр и букв, характерный для передачи военных приказов или проверки связи в коротковолновом диапазоне.

Обычно станция УВБ-76 круглосуточно транслирует специфический жужжащий звук, который прерывается лишь в исключительных случаях для передачи коротких монофонических сигналов. Каждое такое включение вызывает ажиотаж в сообществе радиохулиганов и профессиональных связистов по всему миру.

Феномен УВБ-76

Радиостанция начала свое вещание еще в 1970-х годах и с тех пор окутана множеством легенд. Официальное назначение объекта не разглашается, что породило популярную теорию о системе «Периметр» (известной на Западе как Dead Hand или «Мертвая рука»). Считается, что непрерывный сигнал служит маркером: пока он звучит, система находится в режиме ожидания, а его полное прекращение может стать триггером для ответных действий.

Однако более прозаичная версия гласит, что станция используется для передачи команд в интересах военных округов и связи с мобильными пунктами управления. Голосовые сообщения, такие как «Пелевизатор», являются частью системы управления войсками, где каждое слово соответствует определенному алгоритму действий или подтверждению готовности узлов связи.

Почему это вызывает интерес

Каждое голосовое сообщение на частоте 4625 кГц становится событием. Слово «Пелевизатор», прозвучавшее в текущем контексте, уже стало поводом для многочисленных дискуссий о том, является ли это плановой проверкой оборудования или сигналом к началу определенных учений. Несмотря на зловещее прозвище «Радио Судного дня», большинство экспертов сходятся во мнении, что подобные трансляции — это рутинная часть армейской связи, адаптированной под формат, устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы.