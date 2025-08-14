Шипы в горле: российские врачи спасли ребенка с редчайшим синдромом

В Российской детской клинической больнице Минздрава России провели уникальную операцию. Там 11-летнему мальчику из Алтайского края удалили патологически удлиненные шиловидные отростки черепа, передает сайт aif.ru. Этот случай стал медицинской редкостью — синдром Игла практически не встречается у детей.

Необычная история началась с жалоб на резкую боль при повороте головы. Компьютерная томография показала удвоенную длину шиловидных отростков — вместо положенных 3 см они достигали 6. Как пояснил хирург Александр Кугушев, аномалии встречаются у каждого пятого, но симптомы проявляются лишь у 1-5%. У детей это вовсе единичные случаи.

Опасность заключалась в том, что костные шипы сдавливали сосуды и нервы. Без операции это могло привести к инсульту или внезапной смерти. Хирурги выбрали доступ через естественную складку на шее — это обеспечило хорошую визуализацию и незаметный шрам. Операция прошла без осложнений, кровопотери также удалось избежать.

По словам врача, боль исчезла сразу после вмешательства. Ребенка выписали в положенные сроки и теперь ему не грозят ни болевой синдром, ни потенциальные сосудистые катастрофы. По словам врачей, операция не повлияет на качество жизни: речь, глотание и мимика останутся в норме.

Как объяснил собеседник, синдром Игла чаще проявляется после 30 лет, обычно у женщин. Среди возможных причин — частые ангины, травмы шеи или генетическая предрасположенность. Медики советуют обращать внимание на длительную боль в горле, усиливающуюся при глотании.

Ранее сообщалось, что уникальную операцию по ампутации половины тела провели в Москве.