Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до десяти километров. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении вглубь полуострова, и в Усть-Камчатском округе, включая поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово, не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла. Вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности, что означает возможный переход извержения во взрывоопасную стадию.

В настоящее время пеплопад в населенных пунктах не наблюдается. Тем не менее в региональном ГУ МЧС предупредили, что при выпадении пепла жителям следует закрыть двери и окна, без необходимости не покидать дома, а при выходе на улицу использовать респираторы или влажные повязки, пропитанные содовым раствором. Оборудование рекомендуется укрыть пленкой или плотной тканью. Тем, кто находился на улице во время пеплопада, советуют не заносить одежду в дом, а перед уборкой территории обязательно надевать респиратор и очки. Необходимо очистить крыши, водостоки и другие места скопления пепла, а также обновить аварийный запас.

Свежий вулканический пепел состоит из тонких остроугольных частиц породы и стекла, на его поверхности удерживаются электростатический заряд, капли воды и коррозийные кислоты. Это может приводить к электризации воздуха и поломке электроприборов, а содержащиеся в воздухе сера и другие агрессивные элементы способны вызывать аллергические реакции, респираторные заболевания, отравление животных и воды в открытых резервуарах.