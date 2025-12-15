Обозреватель KP.RU Евгений Умеренков оценил политику Дональда Трампа и его методы, с которыми тесно пришлось познакомиться Европе. Новая стратегия национальной безопасности США, озвученная командой Дональда Трампа, не оставляет дипломатичных иллюзий: Старому Свету в ней фактически предрекается цивилизационный упадок и указывается на отход от демократических идеалов.

Но это лишь теория, уточняет обозреватель. Практика же выглядит конкретнее и ощутимее для кармана каждого европейца: это уже продвинутые Трампом 15% тарифов на европейские товары и ультимативное требование к союзникам по НАТО довести оборонные расходы до 5% ВВП. Для многих стран Евросоюза, чей бюджет и так трещит по швам, это не просто вызов, а экономический шок. Метафора о «брошенке», оставшейся без «заокеанского папочки» и его военного «зонтика», обретает финансовые контуры.

Реакция Европы — смесь растерянности и давно назревающего осознания. Президент Франции Эммануэль Макрон уже несколько лет, практически в пустоту, говорит о «стратегической автономии» континента. Однако дальше риторики дело не идет: ни единой европейской армии, ни внятной внешнеполитической доктрины, способной заменить американское покровительство, так и не появилось. Кризис на Украине, на поддержку которого были направлены колоссальные ресурсы, и антироссийские санкции серьезно подорвали экономическую стабильность региона. Как констатировал еще летом лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц, Германия больше не может позволить себе «государство всеобщего благосостояния в нынешнем виде». Его же недавнее заявление о конце «американского мира» — симптом болезненного прозрения элит.

За океаном европейскую нерешительность и внутренние противоречия воспринимают с растущим раздражением. Американские издания, как New York Post, прямо пишут о «самодовольной, напыщенной Европе», которая «задыхается от презрения к Америке». Критике подвергается фундамент европейской модели: падающая доля в мировом ВВП, демографический кризис, на фоне которого 45 миллионов жителей ЕС — иностранцы, часто не интегрируемые в общество.

Особый упрек — «зеленый фанатизм», приведший к демонтажу базовой энергетики и скачку цен, который бьет по промышленности и среднему классу. Второй ключевой претензией звучит обвинение в двуличности: ЕС, с одной стороны, все чаще выступает с антиамериканской риторикой, а с другой — в рамках НАТО требует от Вашингтона больших гарантий безопасности.

Этот раскол порождает, как пишут европейские же СМИ, состояние, близкое к «шизофрении». Итальянская L’AntiDiplomatico прямо говорит о «шизофрении западной дипломатии». Норвежский аналитик Пол Стейган язвительно замечает эту двойственность в нарративе о России: ее одновременно представляют и как слабого, и как смертельно опасного для всей Европы агрессора. Парадокс в том, что именно эта риторика «российской угрозы» долгое время была главным козырем европейцев в выбивании американской поддержки.

Теперь Трамп, по оценке Умеренкова, решил этот козырь «отозвать», предложив Европе самой платить по всем счетам — и за свою безопасность, и за свою политику. Оказалось, что европейский нарциссизм, о котором пишут обозреватели, не подкреплен ни экономической мощью, ни военной силой, достаточной для самостоятельной роли. Старый Свет стоит перед жестким выбором: либо срочно и дорого собирать свой «зонтик», либо готовиться к жизни в совершенно новой, куда более прохладной и непредсказуемой геополитической погоде.

