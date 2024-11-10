Шизофреник из Оренбурга собрал дома СВУ массового поражения, чтобы защититься от украинских мошенников

Как передает Shot, страдающий от шизофрении 52-летний инвалид первой группы накупил в одном из хозяйственных магазинов Оренбурга гвоздей, насобирал пластиковых бутылок, иных компонентов и засел дома мастерить самодельное взрывное устройство.

После того как адская машина была сконструирована, он хранил СВУ массового поражения какое-то время дома до тех пор, пока к психически нездоровому мужчине не нагрянули с проверкой силовики.

В свое оправдание мужчина заявил, что взрывное устройство он смастерил, ибо якобы сильно переживал из-за наводнивших мир вокруг украинских мошенников. Поэтому и решил себя обезопасить таким способом.

Сообщается, что в настоящее время взрывное устройство изъято и разминировано. Мужчина задержан. Выясняются истинные мотивы его поступка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что причиной взрыва в доме на севере Москвы, где пострадали семь человек, мог быть не бытовой газ.