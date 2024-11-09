ТАСС: причиной взрыва в доме на севере Москвы мог быть не бытовой газ

Причиной пожара в жилом доме на севере Москвы не был взрыв бытового газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, в субботу, 9 ноября, на Карельском бульваре на севере Москвы произошел взрыв. Предварительной причиной назывался бытовой газ. В результате ЧП загорелись несколько квартир. К настоящему времени известно о семи пострадавших, шесть из которых являются представителями одной семьи. В числе пострадавших — четверо детей.

По данным ТАСС, пожар уже потушен. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняя причину произошедшего.

«Причина хлопка не газ. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют, почему произошел хлопок с пожаром», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после взрыва и пожара на севере Москвы увеличилось до семи человек.