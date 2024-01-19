Шизофреник Зеленский покончил с собой в подмосковной Балашихе

Как передает Shot, поздно вечером в минувшую среду, 17 января, 21-летний мужчина по имени Кирилл Зеленский был обнаружен в Балашихе, Московской области, под окнами многоэтажки на Косинском шоссе.

Отмечается, что перед этим молодой человек полтора часа непрерывно смотрел различные видео в интернете. По словам матери погибшего, в какой-то момент ее отпрыск подорвался с места, стал кричать и бегать по квартире-студии. А потом выбежал на лестничную площадку.

«Он выбежал в подъезд и попытался залезть в шахту лифта. Позже парня обнаружили на козырьке подъезда с травмами, характерными для падения с высоты», — приводится в публикации.

Позднее стало известно, что Зеленский был поставлен ранее на учете в ПНД. Медики диагностировали у мужчины шизофрению. С ноября до декабрь минувшего года он прошел интенсивный курс терапии.

Полиция в настоящее время проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Балашихе одиннадцатилетняя девочка едва не убила своего брата кухонным ножом.