Школа, коридор, обморок: что случилось с выпускницей за минуту до ЕГЭ в Полевском

В Полевском Свердловской области старшеклассница упала в обморок прямо в коридоре школы перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку. Об этом сообщают Telegram-каналы.

По информации источников, девушка почувствовала себя плохо во время регистрации в школе № 13, резко побледнела и потеряла сознание. Педагоги незамедлительно вызвали бригаду медиков, на место также приехала мать школьницы. Директор учебного заведения уточнила, что до экзамена учащаяся добраться не успела — написать итоговое тестирование по русскому языку она сможет в резервный день.