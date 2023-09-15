Школа «Лидер» в городском округе Химки победила на Всероссийском смотре

По итогам Всероссийского смотра образовательных организаций первое место заняла школа «Лидер» из городского округа Химки. Ее директору Юлии Болотовой передали награды - диплом и благодарственное письмо.

Смотр образовательных учреждений проводился уже в седьмой раз. В онлайн-формате школы представляли свои достижения и участвовали в открытых мероприятиях.

Присоединиться к конкурсу школе рекомендовали в управлении по образованию администрации городского округа Химки. Юлия Болотова рассказала, что для участия нужно было предоставить полную информацию о работе по всем направлениям.

«В итоге было подготовлено 11 презентаций. Кроме того, опубликовали лекции и мастер-классы по формированию универсальных учебных действий, подготовленные Институтом стратегии развития образования с участием школьников и учителей. Как видите, была проделана большая и ответственная работа», - отметила директор школы.

Также, по ее словам, сыграло роль и то, что презентации были информативны и сопровождались визуальным рядом. Юлия Болотова отметила, что победа вполне заслуженная, ведь педагогический коллектив много и слаженно работал.

Оценивали конкурсантов по шести основным критериям, включая результаты работы и востребованность. Также учитывались данные о выпускниках, достигших успеха в профессии, о достижениях педагогов, и так далее. От школы «Лидер» на смотр были выдвинуты оригинальные подходы и методики, которые применяются в работе, а также инструменты для улучшения контактов с родителями.

Напомним, образовательный комплекс «Лидер» в городском округе Химки объединяет дошкольное отделение и общеобразовательную школу до 11 класса. Здесь действуют профильные классы по медицине и предпринимательству, у детей есть большой выбор дополнительных занятий – от фехтования до английского с носителем и программирования.