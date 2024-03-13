Школа № 2 в поселке Правдинский преобразится к новому учебному году

Известно, что здание реконструируемой школы было построено еще в 1963 году. Оно давно требовало проведения строительных и отделочных работ. На время ремонта ученики школы были переведены в здание рядом, что не причиняет неудобств педагогам и ученикам.

Ремонт начался еще в январе. На сегодняшний день уже многое сделано. Так, почти полностью выполнены демонтажные работы. Известно, что в новом учебном году ребята вернутся в обновленное здание школы.