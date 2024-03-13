Школа № 2 в поселке Правдинский преобразится к новому учебному году
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
Капитальный ремонт полным ходом идет в образовательном учреждении Городского округа Пушкинский.
Известно, что здание реконструируемой школы было построено еще в 1963 году. Оно давно требовало проведения строительных и отделочных работ. На время ремонта ученики школы были переведены в здание рядом, что не причиняет неудобств педагогам и ученикам.
Ремонт начался еще в январе. На сегодняшний день уже многое сделано. Так, почти полностью выполнены демонтажные работы. Известно, что в новом учебном году ребята вернутся в обновленное здание школы.
«Проект продуман до мелочей, мы знаем даже где будут стоять учительские столы и висеть интерактивные доски, к этим точкам уже проведен интернет», — отметил руководитель проекта капремонта школы Александр Солодовников.