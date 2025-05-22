Школа №14 в Коломне планирует вновь принять учеников 1 сентября 2025 года после масштабного капитального ремонта

В Коломне активно продолжаются работы по капитальному ремонту школы №14. Проект реализуется в рамках государственной программы и национального проекта «Молодежь и дети», направленного на развитие образования.

Завершены работы по замене кровли, выравниванию полов на всех трех этажах здания, а также установке современных окон. В настоящее время проводятся работы по замене систем вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации.

Внешний вид здания претерпевает значительные изменения: проводятся работы по утеплению стен и монтажу нового фасада, обновляются входные группы. Внутри здания возводятся перегородки, формируются новые дверные проемы. В отдельных учебных кабинетах уже начались финальные отделочные работы.

Реконструкцию осуществляет бригада, состоящая из ста опытных специалистов. Общая площадь школьного здания превышает восемь тысяч квадратных метров. После завершения основных этапов строительства подрядчик проведет комплексное благоустройство прилегающей территории. Также в школу будет закуплена новая современная мебель и необходимое оборудование.