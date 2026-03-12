Школа №5 в Наро-Фоминске меняет облик: фасад раскрасят по эскизам учеников

Строительные работы идут полным ходом, и уже сейчас видно, что после завершения здание будет выглядеть как новое. Строители приступили к обновлению фасада, и это, пожалуй, самая заметная часть преображения.

Особенность проекта в том, что к его созданию приложили руку сами ученики. Обычно капремонт — дело взрослое и инженерное, но здесь решили отойти от шаблонов. В дизайне фасада использовано сочетание цветов, которое предложили школьники. А новый логотип учебного заведения разработан силами учащихся. Так что обновленная школа станет не просто отремонтированным зданием, а местом, где чувствуется почерк самих детей.

На данный момент общая готовность объекта составляет 43%. Но стройка не ограничивается стенами. Глава округа обсудил с подрядчиками план благоустройства прилегающей территории. Результатом проекта станет современный стадион. Роман Шамнэ признался: в его школьные годы о таком можно было только мечтать.

Все работы планируется завершить к началу учебного года. Уже 1 сентября школьники переступят порог родного заведения, которое встретит их обновленными интерьерами. Для учеников, педагогов и родителей это будет особенный день: начало новой главы в истории школы, где стены помнят голоса многих поколений, но теперь готовы писать историю заново — в современных декорациях.