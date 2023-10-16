Школа по президентской программе открылась в Балашихе

В балашихинском ЖК «Леоновский парк» построили школу по президентской программе, в которой теперь учатся 275 ребят.

Новость сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Глава муниципалитета напомнил, что строительство началось в 2022 году. Школа небольшая по современным меркам, но необходимая жителям комплекса «Леоновский парк», подчеркнул Юров.

В учебном заведении уже прошли первые уроки. Здесь есть все необходимое для комфортных школьных будней, в том числе и для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Прилегающая территория также благоустроена, на ней расположились площадки для занятия физкультурой и прогулок. Члены педагогического состава успели оценить устройство школы, отметив и заинтересованность учеников.

Напомним, что балашихинская школа стала одной из двух десятков учебных заведений, старт строительства которых дали губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с зампредом Правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой.