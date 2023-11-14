Школа с двухуровневым актовым залом с амфитеатром появится в подмосковных Мытищах

Современную школу с двухуровневым актовым залом с амфитеатром продолжают активно строить на территории жилого комплекса «Мытищи Парк» в городском округе Мытищи. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Ожидается, что четырехэтажная школа площадью чуть более тринадцати тысяч квадратных метров будет гармонировать с окружающей жилой застройкой в рамках дизайн-кода «Оттенки севера», отражающего строгую сдержанную красоту северной природы.

Новая школа в Мытищах рассчитана на 44 класса по 25 человек от начальной до старшей школы, по четыре класса в параллели. На всех этажах будут организованы рекреационные зоны, где ученики смогут отдохнуть, пообщаться и поиграть на переменах. Для групп продленного дня запроектированы специальные помещения с объединенной игровой и спальной комнатой.

Для организации здорового питания девелопер оборудует два просторных обеденных зала на первом этаже школы. Один из них будет предназначен для младших школьников и будет единовременно вмещать 200 учеников. В другом зале на 350 человек смогут обедать учащиеся средней школы и старшеклассники.

Это первая из двух школ в ЖК, она будет построена в третьем квартале 2025 года. Также здесь будут работать три детских сада, один из которых уже открыл свои двери, так что жители первых двух домов, сданных в эксплуатацию, уже могут устроить детей в муниципальный садик.