Школа спортивной направленности в Наро-Фоминске заключила партнерское соглашение с образовательными учреждениями

В Наро-Фоминской школе № 7, носящей имя Героя Советского Союза Н. И. Григорьева, в спортивном комплексе «Спортивные вершины» состоялось значимое событие.

Благодаря поддержке главы Наро-Фоминского городского округа Романа Шамнэ, было официально оформлено соглашение о взаимодействии между администрацией округа и двумя ключевыми образовательными организациями: Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Московской области «Училище олимпийского резерва № 1» и Государственным автономным образовательным учреждением высшего образования Москвы «Московский государственный университет спорта и туризма».

С приветственными словами выступили заместитель главы Наро-Фоминского г. о. Светлана Малыхина, руководитель Наро-Фоминской школы № 7, Владимир Кривцов, директор ГБПОУ МО «Училище олимпийского резерва №1» Валентина Логачева, а также советник ректора Московского государственного университета спорта и туризма Алексей Коршунов.

Представители учебных заведений провели презентацию для родителей учеников, занимающихся спортом, рассказав о программах обучения, возможностях для дальнейшего развития и перспективах поступления для выпускников спортивных классов.

Завершением мероприятия стали для юных спортсменов развлекательные соревнования – «Веселые старты», включавшие эстафету, перетягивание каната и спортивную викторину, что позволило проверить их физическую подготовку и знания.