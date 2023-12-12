Школа в городском округе Балашиха стала лучшим объектом социальной инфраструктуры Московской области

Первое место в номинации «Образовательные учреждения. Интерьеры. Проекты» заняла школа, которая строится в жилом комплексе «Пехра» в городском округе Балашиха.

Конкурс проводился региональной ассоциацией проектировщиков.

Проект новостройки разработали архитекторы с мировыми именами — Всеволод Медведев и Константин Гандрабур. Здание рассчитано на 1,5 тыс. мест. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров напомнил, что строительство ведется по Президентской программе «Современная школа».

Здание станет филиалом школы № 27 и позволит отказаться от второй смены в своем районе. Площадь корпуса превысит 25 тыс. кв. м., здесь оборудуют кабинеты, лаборатории, большой актовый зал и сразу три спортивных. Будут творческие студии и мастерские. Для учащихся с ОВЗ сделают тактильные указатели, лифты и пандусы. На территории обустроят зоны для подвижных игр и места отдыха.

Глава городского округа Балашиха также уточнил, что строительство идет по графику, открыть школу планируют в сентябре.