Школа в микрорайоне Финский Щелково откроется к новому учебному году

Школа в микрорайоне Финский подмосковного Щелково получила разрешение на ввод в эксплуатацию и будет открыта 1 сентября, сообщили в областном Минстрое. Она будет рассчитана на 825 учеников.

В сообщении уточнили, что образовательное учреждение возвели по нацпроекту «Образование». В здании обустроили современные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, информационно-библиотечный центр, актовый зал, спортзалы, кабинеты логопеда и психолога и другие помещения. На благоустроенной территории появились детские и спортивные площадки, а также места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Новая школа станет вторым корпусом СОШ № 17. В ней школьники будут углубленно изучать математику, физику и информатику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.