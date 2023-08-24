Школа вблизи деревни Погорелки в Мытищах откроет свои двери для учеников уже 1 сентября

Новое общеобразовательное учреждение в жилом комплексе «Императорские Мытищи» в одноименном городском округе, рассчитанное на тысячу сто учеников, уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья.

Отмечается, что новая школа построена в рамках нацпроекта «Образование». В четырехэтажном здании на площади более шестнадцати тысяч квадратных метров обустроили классы и рекреации, лаборатории и мастерские. Для школьников предусмотрены современные компьютерные классы, библиотека с IT-зоной, актовый зал со сценическим оборудованием, два спортивных зала для начальной и основной школы.

На прилегающей территории разместился стадион с беговыми дорожками, площадки для игровых видов спорта, выполнено комплексное благоустройство с озеленением. Примечательно, что рядом со школой с началом учебного года готовится принять первых малышей и детский сад, рассчитанный на 320 воспитанников.

Ранее стало известно, что к учебному году в Подмосковье подготовят почти восемьсот восемьдесят школьных маршрутов.