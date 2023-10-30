Школа звонарского искусства работает в Балашихе

Школа звонарского мастерства при Николо-Архангельском храме в Балашихе вновь открыла свои двери для всех желающих.

Сегодня прошел первый вводный урок для новой группы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что в ходе этого занятия ученики ознакомились с историей колокольного звона, составом звонницы и колоколов 19 века.

«На первом занятии я узнал, что для посещения школы звонарей и колокольни необходимо получить благословение настоятеля. Для меня самое сложное удержать ритм, но мне очень нравится», — сказал ученик Николай.

При этом за прошедшие четыре года звонарскому мастерству обучилось уже около пятидесяти человек. В школу приходят не только взрослые, но и дети. Так, самому маленькому ученику было восемь лет.

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