Школьник годами ел только один продукт из-за крайне редкой пищевой фобии

Восьмилетний британец Ленни Сартин семь лет питался исключительно картофелем в мундире с фасолью и сыром из-за редкой пищевой фобии. Как сообщает Manchester Evening News, помочь помог гипноз и психотерапия.

Расстройство возникло у мальчика в полтора года — любая другая пища, особенно фрукты и овощи, вызывала у него тошноту и отторжение. Несмотря на активные занятия спортом и внешне нормальное физическое развитие, со временем у ребенка проявились тревожные симптомы: хроническая усталость и синдром беспокойных ног.

Переломным моментом стала двухчасовая сессия гипнотерапии, после которой Ленни начал спокойно употреблять ранее непереносимые продукты. Британец продолжает лечение, а специалисты положительно оценивают его шансы на возвращение к разнообразному рациону.

Эксперты отмечают, что подобные фобии часто возникают в раннем детстве и требуют своевременного вмешательства специалистов, чтобы предотвратить дефицит питательных веществ и долгосрочные последствия для здоровья.

