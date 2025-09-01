Школьник годами ел только один продукт из-за крайне редкой пищевой фобии
В Великобритании школьник 7 лет питался картофелем в мундире из-за редкой фобии
Фото: [Приготовление печеного картофеля со сметанным соусом/Медиасток.рф]
Восьмилетний британец Ленни Сартин семь лет питался исключительно картофелем в мундире с фасолью и сыром из-за редкой пищевой фобии. Как сообщает Manchester Evening News, помочь помог гипноз и психотерапия.
Расстройство возникло у мальчика в полтора года — любая другая пища, особенно фрукты и овощи, вызывала у него тошноту и отторжение. Несмотря на активные занятия спортом и внешне нормальное физическое развитие, со временем у ребенка проявились тревожные симптомы: хроническая усталость и синдром беспокойных ног.
Переломным моментом стала двухчасовая сессия гипнотерапии, после которой Ленни начал спокойно употреблять ранее непереносимые продукты. Британец продолжает лечение, а специалисты положительно оценивают его шансы на возвращение к разнообразному рациону.
Эксперты отмечают, что подобные фобии часто возникают в раннем детстве и требуют своевременного вмешательства специалистов, чтобы предотвратить дефицит питательных веществ и долгосрочные последствия для здоровья.
