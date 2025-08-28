Мужчина описал годы бессонницы фразой «медленная смерть»

Житель Великобритании Оливер Алвис уже два года мучается от бессонницы, пишет издание Daily Mail. Мужчина описал свое состояние как «аварийный режим», из которого невозможно выйти.

Как отмечает газета, в декабре 2023 года британец вернулся с работы и внезапно потерял способность засыпать. Несмотря на обращения к врачам и практикам альтернативной медицины, ни одно лечение не помогло.

Симптомы Алвиса включают постоянное давление в голове, боль в суставах, костях и мышцах, а также ощущение, будто его глаза «вытекают из глазниц». Даже анестезия не способна погрузить его в сон. Из-за болезни мужчина уволился с работы, продал дом и переехал к матери.

Как пишет Daily Mail, психологически Алвис чувствует себя «призраком» своего прежнего «я», завидуя бездомным, способным уснуть в любых условиях.

Врачи предполагают, что британец страдает от парадоксальной бессонницы — редкого состояния, при котором мозг не переходит в режим сна, несмотря на физическое истощение.

