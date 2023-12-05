Школьник из Балашихи разработал голосовой помощник Тинькофф

Разработчик голосового помощника Тинькофф, победитель хакатона Яндекс Алиса, абсолютный победитель Всероссийской Олимпиады по искусственному интеллекту - все это регалии балашихинских школьников.

С талантливыми юношами из Балашихинского лицея встретился сегодня глава городского округа Сергей Юров.

Эти дети успели покорить своими талантами не только просторы России, но и зарубежья. Они – постоянные участники различных фестивалей и слетов, участвуют в научно-исследовательской деятельности, создают и разрабатывают технологии искусственного интеллекта.

Так, победитель и призер всевозможных конкурсов и олимпиад Илья Гринюк участвовал в разработке «Эмпатийного голосового помощника» совместно с Тинькофф на базе Сириуса и даже руководил командой. А Петр Зотов -победитель командных соревнований по направлению «Кроссмедийный проект» 2022 и 2023 годов. Полуфиналист Всероссийского конкурса «Большая перемена». На счету Дамира Сафина победа в хакатоне Яндекс Алиса, золото всероссийской олимпиады по ИИ и масса других достижений.

А Илья Исаев успел стать призером командных соревнований по спортивному программированию олимпиады RuCode, финалистом олимпиады Когнитивные Технологии и достичь других успехов.

Так держать, ребята.