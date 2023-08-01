Школьник из Химок вышел в финал Всероссийского кубка «Код Будущего»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
Ученик общеобразовательной школы «Лига первых» городского округа Химки Евгений Сотников стал финалистом Всероссийского кубка «Код Будущего».
Эти итоговые состязания проходили в Новосибирске. Они длились в течение трех дней. В соревнованиях участвовали юные IT-шники, которые владеют языком программирования Python. Ребята писали на нем коды для БПЛА.
Кубок проекта «Код Будущего» проходит в РФ в этом году впервые. Эти соревнования стали частью крупнейшего проектно-образовательного интенсива для молодежи «Архипелаг 2023». В них участвовали около 300 талантливых IT-шников почти из 40 регионов России.
Также Евгений Сотников поучаствовал в различных мастер-классах по пилотированию и программированию и в интенсиве «Архипелаг 2023». Там парень познакомился с БАС, биотехом и креативной экономикой.
Победители показали свои теоретические знания на практике. Они успешно справились с задачами и стали самыми лучшими среди равных. Мы поздравляем молодых людей и желаем удачи и успехов в покорении новых вершин и воплощении в жизнь самых смелых планов. Верим, что они уже есть у ребят. Больше ярких и красивых побед в будущем!, - пожелал гендиректор «Мобильного электронного образования» Александр Кондаков.