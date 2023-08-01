Школьник из Химок вышел в финал Всероссийского кубка «Код Будущего»

Эти итоговые состязания проходили в Новосибирске. Они длились в течение трех дней. В соревнованиях участвовали юные IT-шники, которые владеют языком программирования Python. Ребята писали на нем коды для БПЛА.

Кубок проекта «Код Будущего» проходит в РФ в этом году впервые. Эти соревнования стали частью крупнейшего проектно-образовательного интенсива для молодежи «Архипелаг 2023». В них участвовали около 300 талантливых IT-шников почти из 40 регионов России.

Также Евгений Сотников поучаствовал в различных мастер-классах по пилотированию и программированию и в интенсиве «Архипелаг 2023». Там парень познакомился с БАС, биотехом и креативной экономикой.