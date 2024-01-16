Школьник из Каширы вошел в число победителей конкурса «ЭкоПодмосковье»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Семиклассник из Каширы Никита Борискин вошел в число победителей областного конкурса «ЭкоПодмосковье». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Мальчик учится в коррекционной общеобразовательной школе-интернате. Его проект «Хочешь изменить экологию Земли? Начни с себя!» был признан лучшим в номинации конкурса «Видеоработы».
Конкурс «ЭкоПодмосковье» организовала Общественная палата Подмосковья при поддержке парламента региона и РЭО. Мероприятие прошло уже в четвертый раз.