Школьник из КБР отсудил аннулированный результат ЕГЭ по физике

Школьник из Кабардино-Балкарии через суд добился восстановления результата ЕГЭ по физике, который ранее аннулировали из-за подозрений в использовании шпаргалки. Подробности дела приводятся в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости .

Экзамен прошел без замечаний, выпускник не покидал аудиторию, однако позже государственная экзаменационная комиссия республики, изучив видеозапись, пришла к выводу, что у него находился лист бумаги «неустановленного формата». Работу аннулировали. Сам ученик настаивал, что правил не нарушал и пользовался обычным черновиком, а не запрещенными материалами.

Суд первой инстанции просмотрел видеоролик, но не сумел определить наличие шпаргалок. Более того, школьника отказались привлекать к административной ответственности за умышленное искажение результатов экзаменов ввиду отсутствия состава правонарушения. В итоге суд республики встал на сторону ученика, признал аннулирование итогов незаконным и обязал утвердить полученный балл. Министерство просвещения КБР пыталось оспорить решение, однако апелляционная и кассационная инстанции оставили его в силе.