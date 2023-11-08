Школьник из подмосковного Клина выиграл всероссийский конкурс

Как отмечает победитель, в финал, который состоялся в Королеве, пробилось 60 конкурентов со всей страны. На презентацию проекта отводилось 15 минут. За это время Владиславу удалось донести до жюри концепцию модели, показать чертежи и систему работы ракеты.

Юный конструктор несколько лет занимается в кружке ракетомоделирования. На его счету уже много моделей ракет и космических кораблей. В настоящее время он работает над моделью «Спейс-Х».