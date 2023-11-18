Школьник из подмосковной Лобни собрал робот-пылесос для поддержания чистоты в классе

Создатель аппарата рассказал, что на данный момент создано очень много различных моделей роботов-пылесосов, но не все подходят для уборки в мастерской. Ведь обычный робот-пылесос не может качественно собрать стружку или опилки. Кроме того, робот должен быть относительно недорогим и доступным для использования в школах.

Сейчас робот представляет собой движущуюся платформу с закрепленным сверху небольшим пылесосом. Он перемещается по черной линии или по заранее запланированной программе и собирает отходы. Многие детали для «помощника на колесах» Кирилл делал сам. При этом со временем изобретение планируется модернизировать.В плане усовершенствования входит создание собственного отсека для мусора, который будет надежно прикреплен шурупами или саморезами к верхней части корпуса.

Кирилл Аверченко даже принял участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников со своим проектом.