Школьник купил мотоцикл и передал его в зону спецоперации

Ребенок из Саратовской области потратил свои сбережения на мотоцикл и передал его российским военным в качестве подарка на Новый год. Об этом сообщает Shot.

Ученик шестого класса активно следит за проведением спецоперации на Украине и старается оказывать поддержку российским военным с родителями. Однажды мальчик загорелся целью накопить на мотоцикл, чтобы передать его в зону спецоперации.

Как отмечает канал, школьнику удалось накопить 97 тысяч рублей. Необходимую сумму ему добавили родители, а дедушка помощь оформить покупку. Общими усилиями присмотрели «Альфу», так как она лучше всего подойдет штурмовикам.

Двухколесный транспорт военным в скором времени передадут активисты Народного фронта.

Ранее сообщалось, что школьника из Белгородской области наградили медалью СК за спасение отца при обстреле ВСУ.