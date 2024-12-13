Белгородского школьника наградили медалью СК за спасение папы при обстреле ВСУ

Подросток из белгородского поселения спас своего отца 19 июня прошлого года. Тогда ему было 11 лет. В момент, когда начался обстрел со стороны Украины, мальчик применил все знания, которым их учили в школе на уроках безопасности: он накрылся одеялом от осколков и присел у самой дальней от окна стены. Как раз в этот момент снаряд прилетел в комнату юного белгородца. Стена полностью разрушилась, под не оказался отец ребенка.

Однако Дмитрий Величко не растерялся и в этот раз: он помог выбраться отцу, разбирая завалы. При этом у ребенка был перелом ключицы. В ответственный момент он не чувствовал боли. Отец и сын благополучно добрались до гаража и дождались помощи. Пропала в тот день их собака, но даже она смогла выбраться, что стало известно через несколько дней.

За героический поступок школьника наградили медалью СК России.

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