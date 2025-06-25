Школьник получил награду за героическое спасение пенсионера

В Салехарде восьмиклассник Богдан Хуснутдинов получил официальное признание за спасение пожилого человека. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на официальный телеграм-канал главы города.

Инцидент произошел 10 июня на городской автобусной остановке, где пенсионеру стало плохо из-за обострения хронического заболевания легких. Подросток не растерялся в этой критической ситуации. Он сразу привлек внимание прохожей женщины для помощи, а затем до прибытия медиков оставался рядом с пострадавшим, контролируя его состояние.

Глава города Алексей Титовский лично поблагодарил и наградил школьника, отметив его мгновенную реакцию и человеческие качества.

В администрации добавили, что подросток известен в школе не только как хороший ученик, но и как активный участник общественной жизни.

Ранее сообщалось, что погиб 17-летний житель Кузбасса в попытках спасти девушку.