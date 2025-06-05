Пытался спасти девушку: погиб 17-летний житель Кузбасса

В реке Кия в Мариинске утонул 17-летний подросток, который перед трагедией спас девушку из своей компании, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный СК.

В ведомстве смогли предварительно восстановить хронологию событий. Во вторник, 3 июня, компания молодых людей в вечернее время суток отправилась отдыхать на берег реки Кия. Одна из девушек зашла в воду, споткнулась, упала и начала тонуть. 17-летний подросток бросился ее спасать. У него получилось вытолкать девушку на берег, но выбраться из воды молодой человек уже не смог. Спасатели приступили к поискам тела. Они обнаружили утонувшего жителя Мариинска на дне водоема в среду, 4 июня.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка», — сообщил телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

В ведомстве отметили, что большая часть несчастных случаев на воде происходит из-за игнорирования гражданами установленных правил. Россиян призывают отдыхать исключительно на берегах, которые благоустроены и входят в список разрешенных. На воде важно соблюдать правила безопасности.

Ранее сообщалось, что в реке Томи найдено тело 12-летнего школьника, которого снесло течением вместе с велосипедом.