Школьник в Нижегородской области сломал нос учителю английского языка

О конфликте, что произошел накануне, в четверг, 5 декабря, в МОУ «Ковернинская средняя школа № 1» между учеником и учителем, сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области.

По предварительной информации, в ходе конфликта девятиклассник ударил кулаком учителя английского языка и сломал педагогу нос. Мужчине пришлось обратиться за помощью к медикам.

«5 декабря во время урока английского языка учащийся 9 „Б“ класса ударил 38-летнего учителя. Причина конфликта не была уточнена работодателем. Согласно медицинскому заключению, полученные травмы относятся к категории тяжелых», — говорится в сообщении.

Сотрудник, получивший травму, был отправлен в больницу. В результате обследования у него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, которая выражается в сотрясении мозга, а также закрытый перелом костей носа.

По этому случаю уже проводится расследование. Государственная инспекция труда занимается выяснением всех деталей конфликта и его результатов.

Ранее поступала информация о том, что сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области проводят проверку по факту инцидента, произошедшего в одной из школ города Дзержинск. Ученицы школы бросили торт в лицо своей преподавательнице.