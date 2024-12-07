В Дзержинске школьницы обматерили учительницу и впечатали ее лицом в торт

В Дзержинске Нижегородской области произошел случай подростковой жестокости: школьницы дважды влепили торт в лицо педагога и записали это на видео, не стесняясь в нецензурных выражениях. Об этом сообщает telegram-канал Readovka.

По предварительным данным, издевательства над учителем произошли в школе №39. Дети грубо обошлись с педагогом. Школьники пришли с тортом и дважды ударили им в лицо имениннице, затем обматерили ее. Произошедшее записали на видео.

Изданию «Подъем» рассказали в местном департаменте образования, что своеобразное «поздравление» было еще в октябре 2024 года. Ролики только сейчас утекли в сеть.

«Учитель продолжает работать. Дети учатся, их поставили на профилактический учет», — объяснили в департаменте.

Отметили, что со всем разобрались «в правовом поле».

Ранее сообщалось, в Кузбассе полиция проверяет новости об угрозах школьницы сжечь дом.