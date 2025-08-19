В Бердске Новосибирской области группа подростков сняла государственный флаг России со столба, установленного на одной из улиц города. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Siberia, опубликовав видео с камер наблюдения.

Молодые жители Бердска во время прогулки в темное время суток решили забрать себе флаг России, висевший в городе. Их действия попали на видео, где отчетливо видно, как один из подростков забрался на столб, схватил флаг, а затем вместе со своими товарищами быстро скрылся.

Правоохранители на данный момент не предоставили никаких данных по этому поводу. О возможных мотивах подростков и последствиях для них информации тоже пока нет.

