Школьника из Тюмени отправили в СИЗО за подготовку теракта

Ленинский районный суд Тюмени отправил в следственный изолятор 14-летнего подростка, которого обвинили в приготовлении к совершению теракта.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, обвиняемый в подготовке теракта подросток проведет в СИЗО под стражей один месяц, то есть, до 14 января 2025 года. Новогодние праздники школьник встретит за решеткой.

Следователи установили, что ученик восьмого класса с другом помладше планировали устроить поджог на железнодорожных путях по указанию незнакомца, который связывался с ребятами через мессенджер. Подростки запаслись растворителем и купили лом, после чего отправились выполнять задание. 30 ноября на станции Войновка подростки нашли релейный шкаф, но преступление совершить не успели. Помешал прохожий, спугнувший несостоявшихся диверсантов. Несмотря на это, информация о подготовке теракта дошла до правоохранителей.

Отмечается, что решение суда, избравшего меру пресечения, еще не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Москве произошел теракт: при взрыве машины погибли известный генерал и его помощник.