Школьника избили до больницы, а взрослые делали вид, что ничего не происходит: дело дошло до СК

В одной из московских школ группа подростков избила мальчика — ребенка пришлось госпитализировать. История попала в соцсети и дошла до Следственного комитета. Выяснилось, что противоправные действия в учебном заведении происходили регулярно, но должной реакции не последовало.

Столичные следователи уже возбудили уголовные дела по статьям «халатность» и «побои» (ст. 293 и 116 УК РФ). Теперь предстоит разобраться не только в обстоятельствах избиения, но и в том, как вели себя взрослые, которые должны были защищать детей.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования. Отдельно потребовали дать правовую оценку действиям (или бездействию) сотрудников системы профилактики. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.