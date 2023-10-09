Школьникам Дубны рассказали о перспективах трудоустройства в родном муниципалитете

Глава подмосковного городского округа Дубна Максим Тихомирова рассказал, что в наукограде готовят будущие кадры еще со школы. Этим он поделился в социальных сетях.

Старшеклассники муниципалитета посещают компании, которые являются резидентами особой экономической зоны. Так, школьники посетили Конгресс-центр дубненской ОЭЗ. Там им рассказали о профориентационных программах, в частности о проекте, реализуемом при поддержке Фонда президентских грантов «Моя будущая профессия». Эта программа разработана так, чтобы не только дать школьникам знания в интересующих их сферах, но и развить навыки в разных областях. Также в рамках проекта практикуется система наставничества.

Все эти меры призваны замотивировать молодое поколение после окончание средних или высших учебных заведений выбирать для профессиональной реализации предприятия малой Родины.